Polícia Civil cumpre prisão de autor de assalto na Capital

Adolescente foi abordada em via pública

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Campo Grande prendeu, nesta terça-feira (23), um homem acusado de roubo contra uma adolescente de 15 anos no bairro Santo Antônio, ocorrido em 1º de setembro. O suspeito abordou a vítima enquanto ela caminhava, anunciou o crime e exigiu seus pertences, incluindo bolsa, chaves, controle de portão eletrônico e celular, fugindo em seguida. Investigações da DERF analisaram imagens de câmeras de segurança, identificando características físicas, vestimenta e motocicleta do criminoso.

A polícia conseguiu localizar o suspeito e apreender roupas compatíveis com o crime. A Justiça decretou a prisão preventiva, cumprida sem resistência. O acusado permanece à disposição judicial, enquanto as investigações seguem para recuperação dos bens e esclarecimento total do caso.

POLÍCIA

