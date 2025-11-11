terça-feira, 11/11/2025

POLÍCIA CIENTÍFICA – Vice-governador visita o IALF e fala de investimentos à Polícia Científica

O Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF) recebeu esta semana a visita institucional do vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa , o Barbosinha, que esteve no local para acompanhar de perto o trabalho dos peritos criminais e para falar do andamento das obras do futuro Centro de Estudos e Pesquisas da Polícia Científica ((CEPPCi), investimentos que somam mais de R$ 12 milhões.

A nova estrutura, pioneira no país, representa um passo decisivo para elevar a Polícia Científica ao patamar de Instituto de Ciência e Tecnologia, fortalecendo a pesquisa, a inovação e a produção de conhecimento na área forense em MS.

Na ocasião, Barbosinha foi recepcionado pelo Coordenador-Geral de Perícias, José de Anchieta Souza Silva, pelo Coordenador-Geral Adjunto de Perícias, Nelson Fermino Junior e pela Diretora do IALF, Josemirtes Prado da Silva. A visita institucional também contou com a presença do vice-presidente do SINPOF/MS, Sebastião Renato.

“A polícia técnica hoje é determinante para dar robustez e confiabilidade às investigações. Por isso, estamos promovendo investimentos importantes, modernizando a estrutura, valorizando os profissionais e nos aproximando cada vez mais da realidade do setor, que atua nos bastidores, mas é essencial para a justiça”, destacou Barbosinha.

Seguimos avançando para uma perícia cada vez mais moderna, científica e essencial para a Justiça e a sociedade sul-mato-grossense.

