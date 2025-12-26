POLÍCIA CIENTÍFICA- Governador Eduardo Riedel recebe diretoria do SINPOF/MS

O presidente do SINPOF/MS, Francisco Orlando, e o diretor Paulo Márcio foram recebidos pelo governador Eduardo Riedel, em seu gabinete, em uma agenda mais uma vez intermediada pelo deputado estadual Coronel David. Durante o encontro, foram apresentadas ao chefe do Executivo todas as pautas de interesse dos peritos criminais e peritos médicos-legistas, além dos avanços históricos que a Polícia Científica vem conquistando em âmbito federal.

O governador ouviu atentamente, demonstrou sensibilidade e receptividade aos pleitos da categoria, reforçando a importância do diálogo institucional e do reconhecimento do trabalho técnico-científico realizado pelos peritos oficiais de natureza criminal.

“Quero fazer um agradecimento muito especial ao deputado estadual Coronel David, que tem sido um parceiro fundamental do SINPOF/MS, apoio que tem sido decisivo para abrir portas, fortalecer o diálogo institucional e garantir que as demandas da Polícia Científica cheguem diretamente ao chefe do Executivo. Mais uma vez, foi ele quem intermediou essa agenda tão importante com o governador Eduardo Riedel, demonstrando compromisso, respeito e sensibilidade com as pautas dos peritos criminais e dos peritos médicos legistas”, disse o presidente do SINPOF/MS, Francisco Orlando.

Os diretores também lembraram ao Governador que no dia 16 de dezembro, o Senado Federal aprovou em duas votações a proposta de emenda à Constituição (PEC 76/2019) que inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. Agora o texto segue para a Câmara dos Deputados.