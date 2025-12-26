sexta-feira, 26/12/2025

POLÍCIA CIENTÍFICA- Governador Eduardo Riedel recebe diretoria do SINPOF/MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Governo de MS

O presidente do SINPOF/MS, Francisco Orlando, e o diretor Paulo Márcio foram recebidos pelo governador Eduardo Riedel, em seu gabinete, em uma agenda mais uma vez intermediada pelo deputado estadual Coronel David. Durante o encontro, foram apresentadas ao chefe do Executivo todas as pautas de interesse dos peritos criminais e peritos médicos-legistas, além dos avanços históricos que a Polícia Científica vem conquistando em âmbito federal.

O governador ouviu atentamente, demonstrou sensibilidade e receptividade aos pleitos da categoria, reforçando a importância do diálogo institucional e do reconhecimento do trabalho técnico-científico realizado pelos peritos oficiais de natureza criminal.
“Quero fazer um agradecimento muito especial ao deputado estadual Coronel David, que tem sido um parceiro fundamental do SINPOF/MS, apoio que tem sido decisivo para abrir portas, fortalecer o diálogo institucional e garantir que as demandas da Polícia Científica cheguem diretamente ao chefe do Executivo. Mais uma vez, foi ele quem intermediou essa agenda tão importante com o governador Eduardo Riedel, demonstrando compromisso, respeito e sensibilidade com as pautas dos peritos criminais e dos peritos médicos legistas”, disse o presidente do SINPOF/MS, Francisco Orlando.

Os diretores também lembraram ao Governador que no dia 16 de dezembro, o Senado Federal aprovou em duas votações a proposta de emenda à Constituição (PEC 76/2019) que inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. Agora o texto segue para a Câmara dos Deputados.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Pecuária brasileira fecha 2025 com recordes históricos

Milton - 0
A pecuária brasileira encerra 2025 com resultados históricos, segundo avaliação do Cepea, mesmo antes da divulgação oficial dos dados consolidados. A produção de carne...
Leia mais

Três Lagoas recebe Agência Integrada Fácil e amplia acesso a serviços públicos

ANELISE PEREIRA - 0
Com o objetivo de integrar serviços públicos e facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais em um único espaço, o Governo do Estado...
Leia mais

13º salário dos servidores de Campo Grande é liberado

Milton - 0
O décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas de Campo Grande foi depositado nesta quinta-feira (18) e estará disponível na conta...
Leia mais

PIB dos municípios de MS cresce e destaca setores agroindustriais

Milton - 0
O PIB dos municípios de Mato Grosso do Sul registrou crescimento expressivo entre 2022 e 2023, com destaque para áreas com forte presença do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia