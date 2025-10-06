Polícia captura quinto acusado por execução de ex-delegado-geral

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (6) o quinto suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. A prisão ocorreu em Cotia, na Grande São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A identidade do detido não foi divulgada.

Ruy foi executado no dia 15 de setembro, em Praia Grande, litoral paulista. Câmeras de segurança flagraram a perseguição ao veículo dele e a ação de criminosos armados com fuzis. Três homens desceram de outro carro, dois deles atiraram contra o ex-delegado e fugiram em seguida.

Ferraz teve uma longa trajetória na Polícia Civil, com destaque no combate ao PCC e ao narcotráfico. Exerceu cargos de liderança em diversas delegacias e foi delegado-geral até 2022. Após a aposentadoria, assumiu cargo na prefeitura de Praia Grande.

A investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos.