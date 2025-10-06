terça-feira, 7/10/2025

Polícia captura quinto acusado por execução de ex-delegado-geral

Crime ocorreu em setembro e envolveu perseguição cinematográfica e execução com fuzis

Milton
Publicado por Milton
Foto: ©Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoa

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (6) o quinto suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. A prisão ocorreu em Cotia, na Grande São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A identidade do detido não foi divulgada.

Ruy foi executado no dia 15 de setembro, em Praia Grande, litoral paulista. Câmeras de segurança flagraram a perseguição ao veículo dele e a ação de criminosos armados com fuzis. Três homens desceram de outro carro, dois deles atiraram contra o ex-delegado e fugiram em seguida.

Ferraz teve uma longa trajetória na Polícia Civil, com destaque no combate ao PCC e ao narcotráfico. Exerceu cargos de liderança em diversas delegacias e foi delegado-geral até 2022. Após a aposentadoria, assumiu cargo na prefeitura de Praia Grande.

A investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

TRÊS LAGOAS: Prefeitura amplia acesso à saúde mental em parceria com a Fiocruz

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu início ao Serviço de Telemedicina, em parceria com a Fundação...
Leia mais

Corinthians goleia por 11 a 0 na Libertadores Feminina

Milton - 0
O Corinthians não tomou conhecimento do Always Ready e aplicou uma goleada histórica por 11 a 0 neste domingo (5), em Morón, na Argentina,...
Leia mais

RIBAS DO RIO PARDO: Prefeito Roberson transmite cargo ao vice-prefeito Paulo Leocádio durante missão internacional pela Rota Bioceânica

ANELISE PEREIRA - 0
Ribas do Rio Pardo (MS) – Em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 002/2025, devidamente aprovado pela Câmara Municipal, o prefeito Roberson Luiz Moureira transmitiu...
Leia mais

Isabela Emerick assume Ouvidoria da Jovem Advocacia da OAB/MS

Josimar Palácio - 0
Na última sexta-feira (26), durante sessão do Conselho Seccional, a advogada Isabela Pinheiro Emerick foi oficialmente empossada como Ouvidora da Jovem Advocacia da OAB...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia