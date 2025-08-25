Polícia apreende R$ 610 mil em produtos de contrabando na Capital

Durante fiscalização na BR-262 o GARRAS, prendeu no sábado (23) um homem de 39 anos por transportar mercadorias de contrabando avaliadas em R$ 610 mil em Campo Grande. A ação integrou a operação “Protetor”, que combate crimes na região de fronteira.

O suspeito conduzia um caminhão DAF/XF com destino a São Paulo. Ao analisar a documentação, os policiais constataram irregularidades nas notas fiscais e na rota do veículo. Questionado, o motorista confessou ter recebido R$ 5 mil para levar os produtos.

Na carga, escondidos entre sementes de girassol, foram encontrados 82 volumes com itens como cigarros eletrônicos, celulares, roupas e óculos, muitos da marca ELFBAR. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado ao GARRAS. O veículo foi levado para a DEFURV, onde seguirá a investigação sobre a origem da carga.