Polícia apreende grande quantidade de drogas em Ponta Porã

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) segue realizando diligências para coibir delitos na região de fronteira, com o objetivo de identificar indivíduos que utilizam a área para práticas criminosas. Nesta terça-feira (20), as investigações deram continuidade aos levantamentos sobre pessoas que estariam transportando entorpecentes de Ponta Porã para outras cidades do Estado, e foi possível apurar que uma residência na Rua Cáceres estava sendo usada como ponto de negociação de drogas por um homem de origem paraguaia.

Com base nessas informações, os policiais realizaram diligência que resultou na identificação e prisão em flagrante de C.G.G.O., que possuía aproximadamente 40 kg de entorpecente, entre crack e pasta-base, transportados em um veículo Prisma branco. O suspeito, o carro e as drogas foram encaminhados à DEFRON para os procedimentos legais de praxe, reforçando o trabalho contínuo da Polícia Civil no combate ao tráfico na região de fronteira.