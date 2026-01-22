sexta-feira, 23/01/2026

Polícia apreende armas em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Campo Grande, por meio do SIG da 1ª DEAM, cumpriu nesta quarta-feira (22) dois mandados judiciais de busca e apreensão em investigações sobre violência doméstica e familiar contra mulheres. As diligências ocorreram nos bairros Santa Luzia e Vila Nova, onde foram apreendidas uma pistola Taurus calibre .380 com 15 munições e um revólver calibre .38 com 4 munições, ambos com documentação regular.

As vítimas relataram histórico prolongado de ameaças, perseguição e medo fundado pela própria integridade física, incluindo um relacionamento conjugal de décadas marcado por agressividade. Apesar da apreensão, não houve prisões em flagrante, e o material seguirá à disposição do Judiciário para subsidiar investigações e reavaliação de medidas protetivas. A ação tem caráter preventivo e protetivo, visando interromper ciclos de violência e preservar a segurança física e psicológica das mulheres. As investigações continuam sob sigilo, garantindo a proteção das vítimas e a responsabilização dos autores caso confirmadas as condutas criminosas.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

