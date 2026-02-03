quarta-feira, 4/02/2026

PMA captura cascavel no campus da UEMS em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Militar Ambiental

A Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou, neste final de semana, a captura de uma serpente da espécie cascavel (Crotalus durissus) no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande. A ação foi desencadeada após funcionários da instituição avistarem o animal em uma área de circulação, oferecendo risco potencial a frequentadores e à própria integridade do réptil.

A equipe da PMA utilizou técnicas e equipamentos apropriados para o manejo de animais peçonhentos, garantindo uma captura segura e sem ferimentos à serpente. A cascavel é conhecida por seu guizo característico e possui um veneno neurotóxico potente, o que exige extrema cautela em operações dessa natureza.

Imediatamente após a captura, o animal foi transportado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da capital. No centro, a serpente passará por uma triagem e receberá cuidados médico-veterinários especializados para avaliar seu estado de saúde. Após o período de observação e recebimento dos devidos cuidados, técnicos do CRAS definirão o momento adequado para a sua reiteração à natureza, em habitat distante de perímetros urbanos.

A Polícia Militar Ambiental reforça que, ao avistar animais silvestres ou peçonhentos em áreas urbanas, a população não deve tentar realizar a captura por conta própria. O procedimento correto é manter a distância e acionar imediatamente a PMA para que o manejo seja feito por profissionais capacitados, preservando a segurança pública e a biodiversidade local.

BOCA AGRONEGÓCIO

