PM recupera veículo furtado em Coxim

Ação rápida da PM garante prisão de suspeito

Milton
Foto: Polícia Militar

Suspeito confessou crime e foi encaminhado à delegacia

A Polícia Militar de Coxim recuperou nesta quinta-feira (2) um veículo furtado durante patrulhamento na Vila Taquari e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil. Ainda na tarde, uma denúncia anônima levou à prisão do autor de 22 anos, que confessou ter cometido o crime na noite anterior. A ação envolveu o Grupamento Especializado de Trânsito e a Força Tática, reforçando a eficácia do policiamento e a importância da colaboração da população na prevenção e resolução de crimes.

Milton - 0
Quinta, 2 de abril de 2026 Hoje é QUINTA-FEIRA SANTA! Faltam 3 dias para a Páscoa. Manchetes do Correio do Estado: -Servidores do Detran-MS ameaçam entrar em greve... -Aliança...
Leia mais

Funsat oferece 1.261 vagas e seleção do Emprega CG nesta terça 

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta terça-feira (31), 1.261 vagas de emprego em 114 profissões, ofertadas por 133 empresas em Campo Grande. No mesmo dia,...
Leia mais

Idoso é resgatado após queda em fossa no bairro São Francisco

Milton - 0
Acidente ocorreu no bairro São Francisco e vítima foi encaminhada à unidade de saúde Um idoso foi resgatado pelos Bombeiros na manhã desta terça-feira (31)...
Leia mais

Policial do BOPE salva homem em córrego na Capital

Milton - 0
Vítima foi socorrida consciente e levada à Santa Casa O que seria o início de uma viagem em família terminou em ato heroico na Avenida...
Leia mais