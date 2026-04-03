PM recupera veículo furtado em Coxim

Suspeito confessou crime e foi encaminhado à delegacia
A Polícia Militar de Coxim recuperou nesta quinta-feira (2) um veículo furtado durante patrulhamento na Vila Taquari e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil. Ainda na tarde, uma denúncia anônima levou à prisão do autor de 22 anos, que confessou ter cometido o crime na noite anterior. A ação envolveu o Grupamento Especializado de Trânsito e a Força Tática, reforçando a eficácia do policiamento e a importância da colaboração da população na prevenção e resolução de crimes.