terça-feira, 13/01/2026

PM desarticula ponto de tráfico em Rio Verde

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Militar

Na noite de 12 de janeiro de 2026, a Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos e apreendeu um adolescente de 16 por tráfico de drogas, desobediência e invasão de propriedade em Rio Verde (MS). Durante patrulhamento, equipes receberam denúncia sobre venda de drogas em uma residência na Rua Israel Alves Pereira. Ao chegar, flagraram um homem saindo com um invólucro, que dispensou a droga e fugiu. Outro suspeito tentou escapar pelo quintal, sendo localizado durante buscas.

O adolescente ainda invadiu uma casa vizinha antes de ser contido. Foram apreendidas oito porções de maconha, balança de precisão e dinheiro. O jovem confessou a venda de entorpecentes. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil com acompanhamento do Conselho Tutelar.

POLÍCIA

