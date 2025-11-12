quarta-feira, 12/11/2025

PL de Hashioka que inclui pneus inservíveis na Política Estadual de Reciclagem de Materiais é aprovado em 2ª discussão

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

De autoria do deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), foi aprovado hoje, 12, em segunda discussão, o Projeto de Lei 17/2025, que propõe a inclusão dos pneumáticos inservíveis na lei de Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei 2.661/2003), devido ao impacto ambiental significativo gerado pelo descarte inadequado desses resíduos.

Conforme parágrafo único do novo texto, a inserção desses inservíveis no escopo da lei não desonera os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de suas obrigações instituídas pelas legislações federal, estadual e local.

De acordo com a proposta, a reciclagem desses materiais irá possibilitar a destinação adequada dos pneus descartados, gerando benefícios ambientais e econômicos. Sua reutilização pode ocorrer na forma de borracha reciclada para a fabricação de pisos industriais, asfalto ecológico, combustível alternativo, dentre outras aplicações ecológicas.

“O projeto objetiva incentivar a comercialização, industrialização e reaproveitamento de pneus inservíveis, alinhando-se aos princípios da economia circular e ao desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul”, afirmou Hashioka.
O texto, que recebeu 18 votos favoráveis, segue para redação final.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

