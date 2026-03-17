terça-feira, 17/03/2026

Pilotos do PCC recebem R$ 750 mil por transporte de drogas

Milton
Publicado por Milton
Foto: O jato Dassault Falcon 50 apreendido pela Polícia Federal em São Roque/Polícia Federal

Denúncia do Ministério Público aponta esquema sofisticado de tráfico aéreo

Thiago Almeida Denz e Renan Machado Melo, pilotos profissionais, são acusados pelo Ministério Público de São Paulo de integrar o núcleo aéreo do PCC, transportando cocaína em voos nacionais e internacionais. Cada operação doméstica rendia cerca de R$ 750 mil, enquanto o tráfico internacional gerava US$ 800 por “peça” de entorpecente embarcada.

O esquema, coordenado por João Carlos Camisa Nova Júnior, o “Don Corleone”, e André Roberto da Silva, o “Urso”, utilizava um jato francês adaptado com compartimentos ocultos. Investigadores apontam que os voos eram realizados com passageiros obrigatórios a bordo para reduzir riscos de fiscalização.

Thiago e Renan também são investigados na Operação Mafiusi por envio de drogas à Europa, incluindo destinos como Ilhas Canárias e Bélgica. Segundo a denúncia, eles tinham pleno conhecimento da carga e participavam da adaptação da aeronave e gestão de despesas.

A Promotoria Especializada em Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores ainda busca contato com as defesas dos pilotos. O caso evidencia a sofisticação logística do tráfico aéreo operado pelo PCC.

Foto: A ficha de João Carlos Camisa Nova Júnior, o “Don Corleone”, na Penitenciária de Florínea, interior de São Paulo, onde cumpre prisão/Estadão

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