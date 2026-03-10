Colisão entre Fiorino e moto deixa dois feridos no cruzamento da Av. Mato Grosso

Piloto e passageiro da motocicleta são socorridos pelo Samu e Corpo de Bombeiros

Uma colisão entre um Fiat Fiorino e uma motocicleta Yamaha Crosser deixou duas pessoas feridas no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Nações Unidas. O motociclista de 39 anos, motorista de aplicativo, seguia com um passageiro de 33 anos quando a Fiorino cruzou a frente, provocando o impacto. O piloto sofreu ferimentos nos membros e dores pelo corpo, sendo levado à UPA Coronel Antonino. O passageiro apresentou escoriações e dores cervicais e foi encaminhado à Santa Casa.

O resgate foi feito pelo Samu e Corpo de Bombeiros, mantendo as vítimas conscientes. O acidente causou lentidão na avenida, já comprometida por outra ocorrência anterior. Agentes de trânsito registraram a ocorrência e organizaram o fluxo no local.