quarta-feira, 11/03/2026

Colisão entre Fiorino e moto deixa dois feridos no cruzamento da Av. Mato Grosso

Piloto e passageiro da motocicleta são socorridos pelo Samu e Corpo de Bombeiros

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Itamar Buzzatta

Piloto e passageiro da motocicleta são socorridos pelo Samu e Corpo de Bombeiros

Uma colisão entre um Fiat Fiorino e uma motocicleta Yamaha Crosser deixou duas pessoas feridas no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Nações Unidas. O motociclista de 39 anos, motorista de aplicativo, seguia com um passageiro de 33 anos quando a Fiorino cruzou a frente, provocando o impacto. O piloto sofreu ferimentos nos membros e dores pelo corpo, sendo levado à UPA Coronel Antonino. O passageiro apresentou escoriações e dores cervicais e foi encaminhado à Santa Casa.

O resgate foi feito pelo Samu e Corpo de Bombeiros, mantendo as vítimas conscientes. O acidente causou lentidão na avenida, já comprometida por outra ocorrência anterior. Agentes de trânsito registraram a ocorrência e organizaram o fluxo no local.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Palestrinas iniciam caminhada no Brasileiro Sub-20 contra o Atlético-MG

Milton - 0
Palmeiras encara estreia fora de casa buscando protagonismo na base feminina O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 neste sábado (07), às 15h, enfrentando...
Leia mais

Deputado Beto Pereira vota a favor da PEC da Segurança e reforça compromisso com a Segurança Pública de MS

Milton - 0
Na noite de quarta-feira (4), a Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública (PEC da Segurança) em segundo...
Leia mais

DOF Apreende Cigarros Contrabandeados na MS-465

Milton - 0
Carga avaliada em R$ 175 mil foi abandonada após perseguição em Rio Brilhante O DOF apreenderam, na tarde do último domingo (8), um veículo Honda...
Leia mais

Capital das oportunidades, Campo Grande lidera abertura de empresas em MS

ANELISE PEREIRA - 0
Campo Grande inicia 2026 reafirmando sua posição como principal polo econômico de Mato Grosso do Sul. Dados do Boletim Econômico de janeiro, elaborados pelo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia