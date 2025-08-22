sexta-feira, 22/08/2025

PF enfrenta o abuso sexual infantojuvenil em MS

Mandado de busca e apreensão é cumprido em Campo Grande na Operação Rede Limpa 17 para combater crimes de abuso sexual infantil na internet.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Federal

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Federal deflagrou a Operação Rede Limpa 17 em Campo Grande/MS, visando combater crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados pela internet. Durante a ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência da capital sul-mato-grossense, onde dispositivos eletrônicos foram recolhidos para análise. O material será periciado com o intuito de identificar e responsabilizar outros envolvidos na produção, posse e divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual infantil.

Essa operação integra um esforço contínuo da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul para reprimir esses crimes e proteger crianças e adolescentes de abusos virtuais. As investigações seguem em andamento, com apoio da perícia técnica e órgãos especializados.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Dr. Victor Rocha homenageia Dr. Rosildo Barcellos com Medalha do Mérito Legislativo

Milton - 0
Em uma das mais emocionantes homenagens da Sessão Solene em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, o vereador Dr. Victor Rocha entregou a...
Leia mais

Carreta carregada de pluma pega fogo em Chapadão do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
Uma carreta carregada de pluma de algodão acabou pegando fogo, nas margens da antiga rodovia MS 306, no início da tarde desta terça-feira (19)....
Leia mais

Após aprovar incentivos, Papy propõe ampliar acesso ao Prodes

Milton - 0
Durante a sessão desta terça-feira (19), a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em única discussão, dois projetos relacionados ao Prodes (Programa de Incentivos...
Leia mais

Em homenagem a Luiz Torchetti, Hashioka altera nome da Medalha do Mérito da Juventude

ANELISE PEREIRA - 0
Durante a sessão plenária desta terça-feira, 19, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou o Projeto de Resolução 31/2025, que...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia