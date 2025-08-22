PF enfrenta o abuso sexual infantojuvenil em MS

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Federal deflagrou a Operação Rede Limpa 17 em Campo Grande/MS, visando combater crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados pela internet. Durante a ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência da capital sul-mato-grossense, onde dispositivos eletrônicos foram recolhidos para análise. O material será periciado com o intuito de identificar e responsabilizar outros envolvidos na produção, posse e divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual infantil.

Essa operação integra um esforço contínuo da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul para reprimir esses crimes e proteger crianças e adolescentes de abusos virtuais. As investigações seguem em andamento, com apoio da perícia técnica e órgãos especializados.