PF deflagra Operação Rota Cega contra tráfico internacional

Prisão e buscas ocorrem em Dourados/MS

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (13) a Operação Rota Cega, visando combater o tráfico internacional de drogas e armas em Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária no município de Dourados. A investigação começou após a apreensão de 4,5 toneladas de maconha e um fuzil em Três Lagoas, em abril de 2025, e avançou com a identificação de outros envolvidos. Durante a operação, celulares dos investigados foram apreendidos e serão analisados em Três Lagoas.

A ação integra esforços da PF para desarticular redes transnacionais de crime organizado. Os presos responderão por tráfico de drogas e de armas. A comunicação da PF destacou a importância do trabalho integrado com órgãos de inteligência. A população pode colaborar fornecendo informações à Polícia Federal. A operação reforça a fiscalização em fronteiras e rotas de contrabando. O cumprimento dos mandados contou com apoio de equipes especializadas da PF no estado. O inquérito segue sob sigilo para preservar as investigações.