sexta-feira, 13/02/2026

PF deflagra Operação Rota Cega contra tráfico internacional

Ações ocorrem em Dourados/MS e visam desarticular redes criminosas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Federal

Prisão e buscas ocorrem em Dourados/MS

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (13) a Operação Rota Cega, visando combater o tráfico internacional de drogas e armas em Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária no município de Dourados. A investigação começou após a apreensão de 4,5 toneladas de maconha e um fuzil em Três Lagoas, em abril de 2025, e avançou com a identificação de outros envolvidos. Durante a operação, celulares dos investigados foram apreendidos e serão analisados em Três Lagoas.

A ação integra esforços da PF para desarticular redes transnacionais de crime organizado. Os presos responderão por tráfico de drogas e de armas. A comunicação da PF destacou a importância do trabalho integrado com órgãos de inteligência. A população pode colaborar fornecendo informações à Polícia Federal. A operação reforça a fiscalização em fronteiras e rotas de contrabando. O cumprimento dos mandados contou com apoio de equipes especializadas da PF no estado. O inquérito segue sob sigilo para preservar as investigações.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

PrefCG exige maior divulgação de audiências sobre novos empreendimentos

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande publicou em Diogrande de n. 8.221 desta quinta-feira (12), o Decreto n. 16.531, de 9 de fevereiro de 2026,...
Leia mais

Palmeiras vence Corinthians em clássico polêmico

Milton - 0
Pênalti perdido pelo Timão e “malandragem” de Andreas marcam partida intensa na Neo Química Arena O Palmeiras derrotou o Corinthians por 1 a 0 neste...
Leia mais

Soraya Thronicke confirma pré-candidatura ao Senado pelo Podemos

Milton - 0
Senadora reafirma permanência no Podemos e diz ter apoio do governador Eduardo Riedel e diálogo aberto com outras lideranças políticas A senadora por Mato Grosso...
Leia mais

TRÊS LAGOAS: Mais de 16 mil alunos da REME retornam às aulas

ANELISE PEREIRA - 0
O ano letivo da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas começou na terça-feira, dia 10 de fevereiro, com o retorno de 16.102...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia