sexta-feira, 3/10/2025

PF combate esquema de R$ 290 milhões em MS

Operação Ligação Familiar mira descaminho e lavagem de dinheiro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustração

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Ligação Familiar, com apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal, para desarticular um esquema de descaminho e lavagem de dinheiro.

A investigação teve início em Mato Grosso do Sul e identificou a atuação de empresas interligadas responsáveis por importar ilegalmente mercadorias, especialmente celulares.

Segundo a PF, as movimentações financeiras ligadas ao grupo ultrapassam R$ 290 milhões, com indícios de que os valores eram usados para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, com foco na coleta de provas para aprofundar as investigações.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados por descaminho, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A Polícia Federal segue analisando os materiais apreendidos para identificar outros possíveis participantes do esquema.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Criança esfaqueia e mata a mãe na Zona Sul de SP

Milton - 0
Na noite da última quinta-feira (25), uma mulher de 36 anos foi morta após ser esfaqueada pelo próprio filho, de apenas 9 anos, em...
Leia mais

Outubro Rosa: Mara Caseiro reforça prevenção ao câncer de mama

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) fez um pronunciamento marcante em alusão ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico...
Leia mais

PM evita suicídio em viaduto da Capital

Milton - 0
Na tarde de domingo (28), uma equipe da Polícia Militar realizou um resgate emocionante no viaduto da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Uma...
Leia mais

 Mochi apresenta relatório sobre falhas no serviço de emergência 190 e 193 em Mato Grosso do Sul

Milton - 0
Na manhã de hoje (1º), em sessão plenária, o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou o relatório da reunião técnica realizada ontem (30), que...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia