PF combate esquema de R$ 290 milhões em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Ligação Familiar, com apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal, para desarticular um esquema de descaminho e lavagem de dinheiro.

A investigação teve início em Mato Grosso do Sul e identificou a atuação de empresas interligadas responsáveis por importar ilegalmente mercadorias, especialmente celulares.

Segundo a PF, as movimentações financeiras ligadas ao grupo ultrapassam R$ 290 milhões, com indícios de que os valores eram usados para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, com foco na coleta de provas para aprofundar as investigações.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados por descaminho, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A Polícia Federal segue analisando os materiais apreendidos para identificar outros possíveis participantes do esquema.