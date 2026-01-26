Perigo submerso: arraias representam risco em rios de Aquidauana

O animal costuma ficar camuflado, sob a areia, no fundo dos rios

Na tarde do último sábado (24), dois irmãos, de 9 e 15 anos, foram vítimas de ataque de arraia na zona rural de Aquidauana, sofrendo ferimentos perfurantes na região do calcanhar direito. A dor intensa é característica do ferrão serrilhado presente na cauda do animal. As crianças estavam acompanhadas pela responsável legal, e o Corpo de Bombeiros realizou o socorro, encaminhando-os ao Pronto-Socorro local.

Perigo nos rios

Acidentes com arraias são comuns nesta época do ano, especialmente durante períodos de águas baixas e calor intenso, quando o animal permanece camuflado sob a areia, aumentando o risco de ferroadas. Para se prevenir, recomenda-se arrastar os pés ao entrar na água, usar calçados fechados e procurar atendimento médico imediato em caso de acidente.