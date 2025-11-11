Pedrossian Neto alerta para risco na coleta de lixo por dívida de R$ 40 milhões da prefeitura de Campo Grande

O deputado estadual Pedrossian Neto alertou para o risco de interrupção da coleta de lixo em Campo Grande em razão da dívida de mais de R$ 40 milhões que a Prefeitura mantém com a Solurb, empresa responsável pelo serviço na capital. O atraso, que já chega a quase quatro meses, compromete a continuidade da coleta e acende o alerta sobre a situação financeira do município.

Além da coleta de lixo, o parlamentar destacou o agravamento na prestação de outros serviços essenciais, como capina, roçada, tapa-buracos, transporte coletivo e o atendimento na Santa Casa.

“A Prefeitura de Campo Grande chega num cenário extremamente perigoso para todos os serviços básicos. Isso não é brincadeira, o assunto é sério, e eu estou preocupado de verdade”, afirmou Pedrossian Neto.

O deputado reforçou que a falta de planejamento e de responsabilidade financeira da administração municipal coloca em risco a população, que depende diariamente desses serviços.

O parlamentar também publicou um vídeo em suas redes sociais alertando sobre o risco de interrupção da coleta de lixo. Assista aqui: https://www.instagram.com/reel/DQ5BzbMCdNY/?igsh=ZjVnNGd1cnM5ZGF1