Pecuária brasileira fecha 2025 com recordes históricos

A pecuária brasileira encerra 2025 com resultados históricos, segundo avaliação do Cepea, mesmo antes da divulgação oficial dos dados consolidados. A produção de carne bovina e o abate de fêmeas atingiram níveis máximos, refletindo um ciclo de maior oferta no país. Esse movimento foi acompanhado por relativa estabilidade nos preços ao longo do ano. No comércio exterior, o Brasil deve ultrapassar pela primeira vez a marca de 3 milhões de toneladas exportadas.

A menor oferta global de carne bovina favoreceu a competitividade brasileira. Custos de produção mais baixos e o câmbio valorizado reforçaram esse desempenho. As exportações ajudaram ainda a reduzir os efeitos de barreiras tarifárias impostas por grandes mercados.