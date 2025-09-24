quarta-feira, 24/09/2025

Peão pisoteado por touro em Barretos se recupera e já tem data para voltar

Com o rodeio no sangue, jovem supera acidente e retorna às arenas

Foto: Acervo Pessoal

Após ser pisoteado pelo touro Fama na Festa do Peão de Barretos, Leonardo Miranda Santos, de 19 anos, surpreende com recuperação rápida. O acidente aconteceu no dia 27 de agosto, durante prova válida pela Liga Nacional de Rodeio. Com lesão no joelho, ele caiu antes dos oito segundos e precisou de atendimento imediato.

Natural de Sonora/MS, Leonardo segue a tradição da família no rodeio e já soma seis títulos em apenas oito competições. Agora, o jovem se prepara para voltar às montarias em Angélica/MS, no próximo mês. “Já passei por lesões piores. Estou animado para voltar firme”, afirma.

Foto: Acervo Pessoal
