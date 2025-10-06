Peão é atacado por onça-pintada no Pantanal e resgatado de helicóptero

Flávio Ricardo do Espírito Santo (28) foi atacado no último sábado (4) por uma onça-pintada enquanto trabalhava em uma fazenda na região do Paiaguás, em Corumbá. O peão estava a cavalo quando o animal o surpreendeu, causando ferimentos profundos na cabeça, nos braços e nas pernas. Ele foi socorrido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, que constatou sinais vitais estáveis.

Diante da gravidade, um helicóptero do Exército foi acionado e transportou Flávio até Campo Grande, onde permanece internado na Santa Casa. A família confirmou que ele está fora de perigo.

Segundo Ednir de Paula, que atua em socorros na região, este é o 11º ataque registrado em um ano. As autoridades já receberam denúncias sobre os riscos crescentes de ataques na região pantaneira.