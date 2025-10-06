segunda-feira, 6/10/2025

Peão é atacado por onça-pintada no Pantanal e resgatado de helicóptero

Jovem sofreu ferimentos graves na cabeça e nas pernas e foi transportado por helicóptero até a Santa Casa de Campo Grande.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução das Redes Sociais

Flávio Ricardo do Espírito Santo (28) foi atacado no último sábado (4) por uma onça-pintada enquanto trabalhava em uma fazenda na região do Paiaguás, em Corumbá. O peão estava a cavalo quando o animal o surpreendeu, causando ferimentos profundos na cabeça, nos braços e nas pernas. Ele foi socorrido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, que constatou sinais vitais estáveis.

Diante da gravidade, um helicóptero do Exército foi acionado e transportou Flávio até Campo Grande, onde permanece internado na Santa Casa. A família confirmou que ele está fora de perigo.

Segundo Ednir de Paula, que atua em socorros na região, este é o 11º ataque registrado em um ano. As autoridades já receberam denúncias sobre os riscos crescentes de ataques na região pantaneira.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

A saúde mental dos profissionais hospitalares em risco: exaustão e adoecimento

Milton - 0
Dados recentes da OMS revelam que os profissionais da saúde têm até três vezes mais chance de desenvolver transtornos mentais relacionados ao trabalho em...
Leia mais

Combate à adulteração de leite e crimes ambientais

Milton - 0
Ação conjunta da Polícia Ambiental, Defesa Agropecuária e Ministério Público apura crimes graves em quatro municípios de SP A Polícia Militar Ambiental deflagrou a Operação...
Leia mais

STF permite progressão de pena de Daniel Silveira

Milton - 0
O STF autorizou o ex-deputado federal Daniel Silveira a cumprir o restante da pena em regime aberto. A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre...
Leia mais

Com veto, Lula mantém rigor da Ficha Limpa contra condenados

Milton - 0
O presidente Lula (PT) vetou partes do projeto aprovado pelo Congresso que promovia alterações na Lei da Ficha Limpa. A proposta reduziria prazos de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia