Pastor de calcinha é servidor do TJGO com salário de R$ 39 mil

O pastor evangélico Eduardo Costa, que viralizou recentemente após ser filmado usando calcinha e peruca loira em uma rua de Goiânia/GO, é também servidor do TJGO há mais de quatro décadas. Ocupando o cargo de analista judiciário, ele recebeu R$ 39 mil em julho de 2025, sendo R$ 28,8 mil líquidos após descontos.

Além da atuação no TJGO, Eduardo é cantor gospel, apresentador e líder religioso. No Instagram, onde mantém perfil privado, se define como “pastor poder e milagres” e tem cerca de 1,6 mil seguidores.

O vídeo que o mostra trajando roupas femininas gerou grande repercussão nas redes. Em resposta, ele gravou um depoimento ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, alegando que se disfarçou para conduzir uma investigação pessoal. Segundo o pastor, a filmagem teria sido usada em uma tentativa de extorsão, mas ele se recusou a pagar.

O caso continua gerando debates e críticas nas redes. O Tribunal de Justiça de Goiás ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.