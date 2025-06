Passarela na MS-156 em Dourados sai do papel após esforço de Lia Nogueira

Após anos de espera e muitos riscos para pedestres, a construção da passarela sobre a rodovia MS-156, em Dourados, será finalmente iniciada. O processo de licitação será aberto na próxima segunda-feira (23), conforme anunciado pelo secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

A obra é fruto do empenho da deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), que desde o começo do mandato fez da passarela uma prioridade. O trecho entre os bairros Jardim Guaicurus e Dioclécio Artuzi é intenso no tráfego de veículos pesados, tornando a travessia perigosa para moradores, estudantes e trabalhadores.

Tentativas anteriores de realizar a obra fracassaram, inclusive uma licitação em 2020 que foi cancelada. Lia Nogueira destacou que o projeto atual terá acessibilidade, iluminação e segurança, reforçando que a estrutura é uma necessidade urgente para evitar acidentes.

A iniciativa é celebrada como uma vitória da população local e da bancada de Dourados na Assembleia Legislativa.