sexta-feira, 15/08/2025

Parceria garante saúde bucal a jovens esportistas da Capital

Acordo entre Funesp e Faculdade Insted beneficiará mais de mil atletas com avaliação, prevenção e tratamento odontológico

Foto: Divulgação

Em comemoração ao aniversário de Campo Grande, será assinada nesta sexta-feira (15), às 13h30, uma parceria entre a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e a Faculdade Insted, por meio do curso de Odontologia. O objetivo é oferecer atendimento odontológico gratuito a crianças, jovens e adolescentes atendidos pelos projetos esportivos da Funesp.

A iniciativa beneficiará os participantes dos programas Jovem Talento Esportivo e Futuro Paralímpico, com ações de avaliação, prevenção e tratamento de saúde bucal. Ao todo, 1.048 atletas estão inscritos nas modalidades contempladas, como ginástica artística, ginástica rítmica, atletismo e paradesporto.

A estrutura física dos locais de treinamento será utilizada para os atendimentos, com apoio logístico da Funesp. A assinatura do termo ocorrerá na sede da Faculdade Insted, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 845, no Centro.

A ação reforça a importância do cuidado com a saúde bucal no desenvolvimento esportivo e pessoal dos jovens atletas da Capital.

ESPORTE

