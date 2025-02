Paraíso das Águas: Mara Caseiro busca a criação de sala Lilás para vítimas de violência.

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou pedido ao governador Eduardo Riedel, e aos secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Guilherme de Carvalho, e de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, solicitando a implantação de uma Sala Lilás no município de Paraíso das Águas. O pedido atende à reivindicação dos vereadores Professor Leonardo e Fio do Povo, que destacam a urgência de um espaço especializado para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

A violência contra a mulher é uma das principais violações dos direitos humanos e apresenta impactos profundos na sociedade. Dados do Atlas da Violência 2018 mostram que Mato Grosso do Sul ocupa a sexta posição nacional em taxa de homicídios de mulheres, com 6,0 homicídios por 100 mil habitantes. Esse cenário reforça a necessidade de medidas concretas para combater e prevenir a violência de gênero no estado.

Em Paraíso das Águas, a delegacia local recebe diariamente registros de crimes contra mulheres, evidenciando a necessidade de um atendimento mais humanizado e especializado. A inauguração da nova delegacia em 2019 foi um avanço importante, mas a implantação de uma Sala Lilás dentro da unidade é essencial para oferecer suporte adequado às vítimas.

A Sala Lilás, já presente em cidades como Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Nova Alvorada do Sul e Rio Negro, proporciona um ambiente acolhedor para que as mulheres possam denunciar violências sem constrangimento. O espaço conta com profissionais treinados para prestar apoio psicológico, orientação jurídica e encaminhamento para serviços de assistência, fortalecendo a rede de proteção às vítimas.

Para Mara Caseiro, a criação da Sala Lilás em Paraíso das Águas representa um passo significativo para a redução dos índices de violência contra a mulher, reforçando o compromisso do Estado com a proteção dos direitos humanos e a construção de uma sociedade mais segura e igualitária. “A implantação da Sala Lilás também visa facilitar a coleta de provas e tornar as investigações mais eficazes. A iniciativa está alinhada a outros programas do governo estadual, como o “Recomeços”, que oferece auxílio-aluguel às vítimas, e o monitoramento de agressores com tornozeleiras eletrônicas”, destacou a deputada.