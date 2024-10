Para expandir atuação, Governo de MS elabora projetos de desenvolvimento em todo o Estado

Com projetos de desenvolvimento em diferentes áreas em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado mantém ações específicas nas áreas de saneamento básico e meio ambiente. Para expandir a atuação em todos os municípios, o governador Eduardo Riedel participou de uma reunião com representantes da AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento) no Brasil, na manhã desta segunda-feira (7), com o objetivo de discutir novos investimentos no Estado.

O Projeto Pantanal, de pagamento por serviços ambientais, será apresentado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) como possibilidade de ação a ser financiada.

“É um projeto que está sendo desenhado, então vamos submeter, para entender se cabe o financiamento. E nós também vamos encaminhar para a Sanesul e para a MS Ambiental para verificar a possibilidade de financiamento de projetos na área de saneamento e de água”, explicou o secretário Jaime Verruck, que participou do encontro.

A AFD é uma agência de fomento financeiro francesa, que aporta recursos em vários projetos no Brasil inteiro, inclusive em Dourados com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

“Eles têm uma linha, aplicam e fazem financiamento direto aos estados, ou financiam essas entidades internacionais. Eles têm muito interesse em iniciar um processo de construção com o Estado na área de saneamento, então nós já vamos apresentar os projetos de saneamento que nós temos, o projeto da PPP. Existe também têm interesse em financiar projetos voltados a questão financeira, de mitigação e adaptação de municípios”, acrescentou o secretário da Semadesc.

A agência tem quase toda a linha de financiamento voltada à infraestrutura e saneamento, sempre com o olhar voltado a questão da mitigação e adaptação climática. “Eles apresentaram a agência, a partir daí mostraram quais as oportunidades para o Mato Grosso do Sul”, finalizou Verruck.