Paquetá é inocentado em caso de apostas

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham United, foi declarado inocente em um caso envolvendo supostas violações das regras de apostas no futebol inglês. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (31) pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA), após uma audiência conduzida por uma comissão reguladora independente.

Paquetá, de 27 anos, era acusado de tentar forçar cartões amarelos em quatro partidas da Premier League entre 2022 e 2023, com o objetivo de beneficiar apostadores. A investigação levantou a hipótese de que o jogador teria influenciado aspectos das partidas para favorecer o mercado de apostas.

Entretanto, após análise das evidências, a comissão concluiu que não havia provas suficientes para sustentar as acusações. A FA também destacou que Paquetá cooperou com a investigação. Com a absolvição, o atleta está livre para seguir sua carreira sem restrições.