Paquetá é absolvido por manipulação de apostas na Inglaterra

Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, foi absolvido na quinta-feira (31) das acusações de manipulação de apostas na Inglaterra. A Federação Inglesa havia denunciado o brasileiro em maio de 2024, alegando que ele teria recebido cartões amarelos de propósito em quatro partidas do Campeonato Inglês para favorecer apostadores. Caso fosse considerado culpado, Paquetá poderia ter sido banido do futebol.

A Comissão Reguladora Independente concluiu que as provas apresentadas não foram suficientes para comprovar a culpa do jogador. No entanto, Paquetá foi considerado culpado por não colaborar plenamente com as investigações, pois não forneceu todas as informações solicitadas. A punição por essa conduta será anunciada em breve.

Atualmente nos Estados Unidos para um torneio de pré-temporada, Paquetá comemorou a absolvição nas redes sociais, reafirmando sua inocência desde o início e expressando gratidão. Karren Brady, vice-presidente do West Ham, destacou o apoio do clube durante o processo e a dedicação do atleta apesar da pressão.

O jogador, que era titular da seleção brasileira quando o caso surgiu, não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti durante as investigações. A seleção retorna aos gramados em setembro, com Paquetá entre os jogadores monitorados para futuras convocações.