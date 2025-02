Papy solicita melhorias no trânsito de bairros de Campo Grande

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy, apresentou nesta quinta-feira (20) três indicações que visam melhorar o trânsito em diferentes bairros da Capital. Entre as propostas, destaca-se a conclusão da pavimentação no bairro Bom Retiro, na região norte, que ainda possui ruas não asfaltadas.

Papy também sugeriu a revitalização da sinalização vertical e horizontal no bairro Vila Nasser, visando maior segurança aos pedestres e motoristas, especialmente com o aumento do tráfego local. Por fim, o presidente propôs a implantação de um redutor de velocidade na rua Lindóia, entre a Tenente Lira e a Teodoro Roosevelt, para reduzir os riscos de acidentes em uma via de grande movimento.

As ações buscam atender à crescente demanda por melhorias no trânsito, impulsionada pelo desenvolvimento urbano.