Papy homenageia PM que salvou bebê em ataque convulsivo

Em um ato heroico fora do horário de serviço, o Sargento da Polícia Militar, Luiz Henrique Veiga Espósito, salvou a vida de Ruan Rodrigues Silva, um bebê de 1 mês, durante um ataque convulsivo. A ocorrência aconteceu no último dia 10 de março, quando o policial estava fazendo compras próximo à sua residência e foi abordado pela mãe da criança, desesperada. Ao perceber que o bebê estava pálido e sem reação, o Sargento iniciou imediatamente os primeiros socorros, tentando desobstruir as vias aéreas. Quando percebeu que se tratava de uma convulsão, agiu rapidamente, colocando a mãe e o bebê em seu veículo e os levando ao pronto atendimento mais próximo.

Por sua coragem e dedicação, o presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, entregou uma Moção de Congratulação ao policial. “Foi um gesto de altruísmo, de respeito à vida e amor ao próximo”, afirmou Papy. O reconhecimento também destaca o profissionalismo do Sargento Veiga, que, além de seu treinamento, demonstrou um compromisso ímpar com a vida do ser humano, cumprindo seu dever mesmo fora de serviço.