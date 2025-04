Papy homenageia bombeiro por projeto com idosos

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, entregou nesta semana uma Moção de Congratulação ao 1º Sargento do Corpo de Bombeiros, Paulo Cézar da Silva Aquino. O reconhecimento é pelo trabalho voluntário desenvolvido por ele há mais de dez anos com idosos, por meio do Projeto Fênix Vôlei Adaptado Melhor Idade.

Com quase 30 anos de atuação na corporação, o sargento Paulo Cézar é lotado no 6º Grupamento de Bombeiros Militares e dedica parte do seu tempo livre à promoção de atividades físicas e esportivas nos bairros Serra Azul e Vila Fernanda.

Além de promover saúde e inclusão, o projeto já alcançou visibilidade nacional. O militar foi homenageado pela Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado após salvar três atletas durante competições em Rochedo (MS) e Amparo (SP).

Papy destacou o exemplo de cidadania e solidariedade do sargento. “Que sua trajetória continue inspirando aqueles que lutam por uma sociedade mais justa e inclusiva”, disse o vereador.

A homenagem ressalta a importância de ações que unem esporte, saúde e cuidado com a terceira idade.