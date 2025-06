Usuários denunciam falhas na audiência da CPI dos Ônibus

Usuários do transporte coletivo de Campo Grande relataram problemas enfrentados no sistema público durante audiência da CPI dos Ônibus nesta quarta-feira (25), na Praça Ary Coelho. A oitiva começou às 13h e segue até as 17h, com transmissão ao vivo pela TV Câmara.

Entre os depoimentos, três cadeirantes denunciaram a precariedade na acessibilidade dos ônibus do Consórcio Guaicurus. Paulo Franquini, 40 anos, relatou ter caído de um coletivo após falha na plataforma. Já Creonides Lourenço, 59, criticou os constantes atrasos e a ausência de estrutura adequada para mais de um cadeirante por veículo.

A diarista Marina Anunciação, 61, abordada na praça, apontou o alto valor da tarifa frente à má qualidade do serviço. “Se chove, é melhor ficar fora do ônibus do que dentro”, afirmou. Os relatos serão anexados ao relatório final da CPI como testemunhos de usuários. A comissão busca identificar irregularidades e cobrar soluções urgentes para o transporte na capital.