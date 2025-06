Câmara ouve usuários e escancara falhas no transporte coletivo

A Câmara Municipal de Campo Grande inovou ao levar a CPI do Transporte Público até a população. Na última quarta-feira (25), uma audiência pública foi realizada simultaneamente no plenário e na Praça Ary Coelho, permitindo que dezenas de usuários denunciassem as condições precárias do transporte coletivo.

Relatos de superlotação, atrasos, veículos quebrados, falta de acessibilidade e ausência de linhas suficientes marcaram os depoimentos. Moradores de bairros afastados, como Moreninhas e Anhanduí, expuseram a dificuldade diária de locomoção, enquanto usuários como Andreia Lopes relataram impactos diretos no trabalho devido à ineficiência do sistema.

Os vereadores destacaram que os depoimentos serão incluídos no relatório final da CPI, que promete cobrar soluções como renovação da frota e melhorias na mobilidade urbana. A audiência foi vista como um marco na aproximação entre o Legislativo e a população, tornando mais visível o sofrimento dos usuários e fortalecendo a pressão por mudanças concretas.