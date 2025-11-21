sábado, 22/11/2025

Papy fiscaliza retomada da operação tapa-buraco em Campo Grande

Fiscalização em pontos críticos

Foto: Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal

A crise dos buracos nas ruas de Campo Grande voltou à pauta com a retomada da operação tapa-buraco pelo Poder Executivo, após cobrança da Câmara Municipal. O vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, acompanhou os trabalhos ao lado do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli.

Entre os trechos fiscalizados, destacam-se a rotatória das avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel, danificada por temporal recente, e o entroncamento da Ernesto Geisel com Manoel da Costa Lima, área de intenso tráfego. Mais de 100 toneladas de capa asfáltica foram aplicadas, garantindo segurança e fluidez no trânsito.

Papy reforçou a importância da fiscalização: “Acompanhamos a reação rápida da Prefeitura e pedimos paciência à população”. A Câmara permanece atuante, mediando a interlocução entre Executivo e cidadãos, enquanto três frentes de trabalho seguem na recomposição viária.

