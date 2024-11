Palmeiras vence Bahia de virada e se aproxima da liderança

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, nesta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, em Salvador, e encurtou a distância para o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Verdão, agora com 67 pontos, segue em busca do topo da tabela, ficando a dois pontos do rival.

Após o Bahia abrir o placar, o Palmeiras reagiu com Raphael Veiga e Flaco López, que garantiram a virada. Com a vitória, o time de Abel Ferreira mantém o melhor ataque do torneio, com 56 gols marcados.

No jogo, Weverton alcançou 116 vitórias no Allianz Parque, igualando Galeano, e Gabriel Menino chegou a 241 jogos pelo clube, empatando com Arce e Valdivia. Flaco López, com 32 gols, se consolidou entre os maiores artilheiros da história do Palmeiras.