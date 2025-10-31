sexta-feira, 31/10/2025

Palmeiras faz história e vence LDU por 4 a 0

Abel Ferreira e seus jogadores brilham em noite memorável no Allianz Parque

Milton
Publicado por Milton
Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras protagonizou uma noite inesquecível na quinta-feira (30). Depois de perder por 3 a 0 na ida, em Quito, o Verdão aplicou uma goleada histórica de 4 a 0 sobre a LDU-EQU no Allianz Parque, garantindo vaga na final da CONMEBOL Libertadores 2025. Os gols foram marcados por Ramón Sosa, Bruno Fuchs e Raphael Veiga, duas vezes.

A vitória confirmou o Palmeiras como sexto clube com mais finais na história do torneio, disputando sua sétima decisão. A equipe permanece invicta há 26 jogos como mandante na competição, somando 17 vitórias e 9 empates desde maio de 2021.

O clube também manteve seu histórico impecável contra equipes equatorianas no Allianz Parque: 11 vitórias em 11 jogos, com 37 gols marcados e apenas cinco sofridos. Abel Ferreira entrou para o Top 10 de técnicos com mais vitórias na Libertadores, com 41 triunfos.

Entre os jogadores, Gustavo Gómez chegou à 6ª posição no ranking de vitórias na Libertadores, enquanto Raphael Veiga se destacou como um dos maiores artilheiros do clube. O Palmeiras, assim, se prepara para a grande final com confiança e tradição.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Messi renova contrato com Inter Miami até 2028

Milton - 0
O Inter Miami anunciou nesta quinta-feira (23) a renovação de contrato com Lionel Messi até o fim de 2028, garantindo mais três anos do...
Leia mais

CBF pode trazer final da Libertadores para solo brasileiro, afirma presidente

Milton - 0
O presidente da CBF, Samir Xaud, comentou sobre a possibilidade de transferir a final da Libertadores de 2025, entre Palmeiras e Flamengo, para o...
Leia mais

Prefeitura homologa empresa para execução do Parque Turístico Municipal Cachoeiras do Céuzinho

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira (29) o resultado da licitação para a construção do Parque Turístico Municipal...
Leia mais

BONITO: Prefeitura solicita providências à AGESUL para manutenção da MS-345

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Bonito, por meio do gabinete do prefeito Josmail Rodrigues, encaminhou nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, um novo ofício à...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia