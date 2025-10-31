Palmeiras faz história e vence LDU por 4 a 0

O Palmeiras protagonizou uma noite inesquecível na quinta-feira (30). Depois de perder por 3 a 0 na ida, em Quito, o Verdão aplicou uma goleada histórica de 4 a 0 sobre a LDU-EQU no Allianz Parque, garantindo vaga na final da CONMEBOL Libertadores 2025. Os gols foram marcados por Ramón Sosa, Bruno Fuchs e Raphael Veiga, duas vezes.

A vitória confirmou o Palmeiras como sexto clube com mais finais na história do torneio, disputando sua sétima decisão. A equipe permanece invicta há 26 jogos como mandante na competição, somando 17 vitórias e 9 empates desde maio de 2021.

O clube também manteve seu histórico impecável contra equipes equatorianas no Allianz Parque: 11 vitórias em 11 jogos, com 37 gols marcados e apenas cinco sofridos. Abel Ferreira entrou para o Top 10 de técnicos com mais vitórias na Libertadores, com 41 triunfos.

Entre os jogadores, Gustavo Gómez chegou à 6ª posição no ranking de vitórias na Libertadores, enquanto Raphael Veiga se destacou como um dos maiores artilheiros do clube. O Palmeiras, assim, se prepara para a grande final com confiança e tradição.