Palmeiras e Santos se enfrentam em duelo decisivo no Allianz

Cenário de títulos: Palmeiras soma 11 taças a mais que o Santos desde 2015

O Palmeiras recebe o Santos às 21h30 desta quinta-feira, no Allianz Parque, em um cenário que evidencia a superioridade alviverde na última década. Desde 2015, o Verdão conquistou 14 títulos, enquanto o Peixe levantou apenas três, mostrando caminhos opostos na história recente dos clubes.

A rivalidade entre as equipes, marcada pelo Clássico da Saudade, já protagonizou decisões importantes, como a Libertadores de 2020 e a Copa do Brasil de 2015. Três das quatro finais recentes terminaram com o Palmeiras comemorando o título.

O Santos, que enfrentou crises, rebaixamentos e mudanças técnicas constantes, tenta se manter fora da zona de rebaixamento, enquanto o Verdão busca consolidar a liderança e ampliar sua sequência de conquistas.

