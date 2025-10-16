quinta-feira, 16/10/2025

Ozempic pode se tornar arma contra o acoolismo

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Elas foram criadas para combater o diabetes, mas agora tem se descoberto uma gama de utilidades para as canetas. A medida que muitas pessoas procuram remédios como a semaglutida para emagrecer, relatos vem despertando pesquisadores a possibilidade de testá-las com outros fins. A mais famosas delas, o Ozempic, tem se mostrado uma boa arma contra o consumo de bebidas alcoólicas.

Segundo um estudo, medicamentos à base de semaglutida e liraglutida, reduzem a vontade consumir bebidas alcoólicas. Pesquisadores analisaram 20 participantes com obesidade, onde a metade fazia uso contínuo de medicamentos agonistas de GLP-1, e perceberam que mesmo consumindo a mesma quantidade de bebida alcoólica, o aumento do álcool no sangue foi mais lento entre os que tomavam semaglutida, tirzepatida ou liraglutida. Estes pacientes também relataram sentir-se menos bêbados.

A equipe monitorou a pressão arterial, glicemia, pulso e teor alcoólico no ar expirado dos indivíduos ao longo de quatro horas. Os voluntários que usavam os medicamentos também relataram sentir menor desejo por bebida alcoólica em relação ao outro grupo. Isso porque os medicamentos agonistas de GLP-1 retardam o esvaziamento gástrico, fazendo com que a absorção do álcool pelo sangue aconteça de maneira mais gradual, alterando a forma como o cérebro responde à bebida. A descoberta pode ajudar na criação de novas formas de tratamento contra o alcoolismo. O estudo foi publicado na revista Scientific Reports.

