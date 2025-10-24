Outubro Rosa: com ações como Ônibus da Saúde e Dia M, Cassems intensifica cuidados com a saúde da mulher

Na próxima sexta-feira (31), o Ônibus da Saúde da Cassems – estará estacionado na Clínica da Família, em Campo Grande. A ação, em alusão ao ‘Outubro Rosa’, faz parte das iniciativas de prevenção da Cassems e promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores públicos e seus familiares.

Durante o dia, serão disponibilizadas 40 vagas para realização gratuita de mamografia e exame preventivo (Papanicolau) no Ônibus da Saúde. A ação tem início às 8h até as 17h, o endereço é na Rua Pestalozzi, 234 – Chácara Cachoeira.

As beneficiárias da Cassems em Campo Grande interessadas em realizar seus exames devem se inscrever, preenchendo o formulário on-line disponível aqui. Vale ressaltar que os exames são indicados para as beneficiárias com idade a partir de 40 anos.

Ônibus da Saúde

Idealizado pela Cassems, a estrutura móvel de prevenção ao câncer do país é equipada com sala de exames ginecológicos, sala de mamografia, consultório médico e centro para pequenas cirurgias, além de uma experiente equipe de médicos.

O foco deste programa são os dois tipos de câncer que mais atingem as mulheres: o câncer de colo de útero e o de mama, que quando diagnosticados no início, têm maiores chances de cura.

Dia M

Além do Ônibus da Saúde, as beneficiárias da Cassems podem se inscrever no programa de prevenção ‘Dia M’. A ação tem foco na saúde preventiva e é destinada para mulheres acima de 40 anos de idade. O ‘Dia M’ complementa ações do mês dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Para participar, as beneficiárias podem se inscrever por meio do telefone do Núcleo de Prevenção da Clínica da Família Cassems: (67) 9974-0599. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Serviço:

Ônibus da Saúde Cassems

Data: Sexta-feira (31)

Horário: 8h às 17h

Local: Clínica da Família Cassems

Endereço: Rua Pestalozzi, 234 – Chácara Cachoeira