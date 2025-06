Operário perde Everton Canela e vive crise na Série D

O Operário Futebol Clube anunciou na noite desta terça-feira (24) a saída do atacante Everton Canela, aumentando a crise técnica do time na Série D. Canela, um dos poucos atletas sul-mato-grossenses no elenco, vinha sendo criticado pelo baixo rendimento, mas sua saída representa mais um problema para o técnico Rafhal Pereira.

Com apenas seis gols marcados na competição e diversos desfalques por lesão, o Operário tem enfrentado dificuldades para manter o time competitivo. Jogadores importantes como Dante, Leonardo, Hugo e Caio seguem no departamento médico, reduzindo as opções para o confronto decisivo contra o Goiatuba, neste sábado.

A torcida teme mais uma eliminação precoce, enquanto a diretoria ainda não anunciou reforços. A expectativa é de que novos nomes possam chegar até o fechamento da janela. Até lá, o Operário luta para superar a má fase e manter viva a esperança de classificação.