quinta-feira, 19/03/2026

Operações na Maré somam 160 mortes em uma década

Violência e segurança pública

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fernando Frazão

Educação e saúde afetadas nas comunidades

Levantamento do Boletim Direito à Segurança Pública na Maré 2025 revela que operações policiais realizadas entre 2016 e 2025 resultaram em 160 mortes no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. No período, foram registradas 231 ações policiais e mais de 1,5 mil episódios de violência e violações de direitos, incluindo ameaças, tortura e cárcere privado.

Os dados indicam impactos diretos na rotina dos moradores, como o fechamento de escolas por 163 dias, comprometendo o equivalente a um ano letivo. Na saúde, milhares de atendimentos deixaram de ser realizados devido à interrupção de serviços durante operações. Em 2025, mesmo com menor número de ações, a letalidade aumentou, apontando maior risco por operação.

O relatório destaca falhas na investigação das mortes, com baixa realização de perícias e poucas denúncias formais. Segundo a organização responsável, há um padrão recorrente de violência que afeta direitos básicos e evidencia a necessidade de políticas públicas mais eficazes para reduzir os impactos nas comunidades.

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