quarta-feira, 26/11/2025

Operação Limpa Fios transforma o centro de Campo Grande

Projeto visa expansão para outros bairros

Publicado por Milton
FOTO: AGEMS

A partir das 22h desta quarta-feira (26), Campo Grande inicia o Projeto Limpa Fios, ação inédita que visa retirar cabos soltos, irregulares e abandonados do centro da cidade. Esta operação marca o início de uma reorganização da rede aérea, com foco em segurança, ordem urbana e modernização da infraestrutura.

O trabalho envolve AGEMS, Prefeitura e Grupo Energisa, garantindo planejamento técnico e logístico detalhado. A primeira intervenção ocorrerá nas avenidas Mato Grosso, 13 de Maio, Afonso Pena e Calógeras, incluindo vias internas movimentadas. Além da segurança, a iniciativa busca revitalizar o centro, promovendo a ocupação consciente e organizada do espaço urbano. Empresas cadastradas já foram notificadas, e cabos irregulares serão removidos conforme normas da Aneel.

Com esta ação, Campo Grande avança em direção a uma cidade mais segura, funcional e esteticamente agradável.

