quinta-feira, 12/03/2026

Operação em Minas apreende 28 toneladas de defensivos irregulares

Galpão em Patos de Minas é interditado e insumos somam R$ 3,2 milhões

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/MAPA

Ação da Operação Dólos visa coibir venda de produtos agrícolas irregulares e proteger o setor agropecuário

Cerca de 28 toneladas de defensivos agrícolas com indícios de irregularidades foram apreendidas nesta semana em Patos de Minas (MG), em um galpão sem registro e com produtos acondicionados em galões sem rótulos. Além das penalidades legais, o local foi interditado. A operação também encontrou sementes e fertilizantes irregulares, totalizando R$ 3,2 milhões em insumos. A ação faz parte da Operação Dólos, realizada nos dias 9 e 10 de março pelo Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteiras) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O objetivo é combater a comercialização de produtos sem registro e garantir a segurança do setor agropecuário. Autoridades reforçam que a fiscalização continuará em outros pontos estratégicos do estado. Os defensivos apreendidos serão destinados à destruição conforme legislação vigente.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Ministro do STF rejeita recurso da esposa de Alexandre Ramagem

Milton - 0
Mandado de segurança foi considerado inadequado para contestar decisão de Alexandre de Moraes O ministro André Mendonça, do STF, negou o pedido apresentado pela esposa...
Leia mais

Artigo: A chegada das raças Angus e Merino ao Brasil e o legado da Cabanha Azul

Josimar Palácio - 0
Por Hildeberto Rubin Alessio A história da pecuária moderna no Brasil tem capítulos pouco conhecidos, mas decisivos para a evolução da produção de carne e...
Leia mais

Ronilço Guerreiro destaca importância do tombamento do Quilombo Tia Eva para a história de Campo Grande

Josimar Palácio - 0
O vereador Ronilço Guerreiro destacou o reconhecimento nacional do Quilombo Tia Eva, em Campo Grande, que se tornará o primeiro quilombo do Brasil a...
Leia mais

Evento internacional: Governo de MS mobiliza secretarias e vai contribuir com uma série de ações na COP15

ANELISE PEREIRA - 0
Mato Grosso do Sul será sede de um grande evento internacional, que vai movimentar o turismo e a economia regional. A COP15 vai ocorrer...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia