Operação em Minas apreende 28 toneladas de defensivos irregulares

Ação da Operação Dólos visa coibir venda de produtos agrícolas irregulares e proteger o setor agropecuário

Cerca de 28 toneladas de defensivos agrícolas com indícios de irregularidades foram apreendidas nesta semana em Patos de Minas (MG), em um galpão sem registro e com produtos acondicionados em galões sem rótulos. Além das penalidades legais, o local foi interditado. A operação também encontrou sementes e fertilizantes irregulares, totalizando R$ 3,2 milhões em insumos. A ação faz parte da Operação Dólos, realizada nos dias 9 e 10 de março pelo Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteiras) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O objetivo é combater a comercialização de produtos sem registro e garantir a segurança do setor agropecuário. Autoridades reforçam que a fiscalização continuará em outros pontos estratégicos do estado. Os defensivos apreendidos serão destinados à destruição conforme legislação vigente.