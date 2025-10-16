Operação da PF combate câmbio irregular e descaminho de vinhos

Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal deflagrou uma operação em Santo Ângelo/RS com o objetivo de reprimir práticas de câmbio ilegal e descaminho de vinhos oriundos da Argentina. A ação policial cumpriu três mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Santa Rosa/RS e Porto Mauá/RS. Durante as buscas, foram apreendidas moedas estrangeiras, como reais e pesos argentinos, além de vinhos de procedência estrangeira.

O inquérito policial teve início após denúncias que apontavam para a troca de moedas sem autorização do Banco Central e o ingresso clandestino de vinhos argentinos no Brasil. O material apreendido inclui também documentos e outros itens relevantes para a investigação. A Polícia Federal reforça que operações como essa são fundamentais para combater crimes que afetam a economia e a segurança do comércio legal.

As investigações continuam em andamento, visando identificar todos os envolvidos na prática ilegal e fortalecer o combate ao contrabando e ao câmbio irregular na região. A PF ressalta que crimes dessa natureza prejudicam o mercado oficial e podem ocasionar danos fiscais ao país.