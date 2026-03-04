quinta-feira, 5/03/2026

Operação Agro-Fantasma mira empresa agropecuária em MT e MS

Empresa agropecuária é investigada por golpes milionários contra produtores rurais

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Operação Agro-Fantasma cumpre cinco mandados de busca e apreensão e bloqueia contas e bens de empresa agropecuária suspeita de fraudes na compra de grãos no oeste de MT. A ação ocorreu em Cuiabá, Alto Taquari (MT) e Campo Grande (MS), com apoio da Perícia Oficial, Garras-MS e Dracco-MS.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo das Garantias – Polo Cáceres, após investigação da Delegacia de Comodoro. A empresa atraía produtores rurais com compras a prazo, revendia à vista para indústrias e deixava débitos não quitados, causando prejuízos de mais de R$ 58 milhões. Há suspeita de fraude fiscal e recebimento de créditos indevidos. Entre os bens sequestrados estão aeronave de R$ 5,8 milhões, casas de alto padrão e veículos importados. O grupo vivia ostentando luxo enquanto aplicava os golpes, caracterizando estelionato e associação criminosa.

A investigação segue para responsabilizar judicialmente os envolvidos e reforçar o combate a fraudes na economia rural.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

