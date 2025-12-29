Ônibus e carro colidem, bebê é atendida pelo Samu na Vila Nasser

Na manhã desta segunda-feira (29), um acidente entre um carro de passeio e um ônibus de transporte público na Rua Theodore Roosevelt, em Campo Grande, deixou uma bebê assustada. O Ford Fiesta, com um homem e suas duas filhas, tentou ultrapassar o ônibus, que fazia conversão à esquerda, atingindo a lateral do carro. A pequena foi socorrida pelo Samu e levada à UPA Tiradentes apenas por precaução, estando consciente e orientada.

O motorista do carro permaneceu no local e pretende registrar ocorrência, alegando erro do condutor do ônibus. Com o impacto, o ônibus ficou atravessado, provocando interdição parcial da via e congestionamento. A Polícia Militar isolou a área para garantir a segurança do trânsito. Ninguém ficou gravemente ferido, mas o susto marcou a manhã de moradores e motoristas.