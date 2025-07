Obras em saúde vão beneficiar mais de 116 mil moradores do Parati e Aero Rancho

Com foco no acolhimento humanizado e na ampliação do acesso à atenção primária, a Prefeitura de Campo Grande avança com obras estratégicas na área da saúde, beneficiando diretamente mais de 116 mil moradores da região do Anhanduizinho. Entre os investimentos estão a construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro Parati e a reforma do Complexo de Saúde do Aero Rancho.

No Parati, quem passa pelas ruas já percebe a movimentação no canteiro de obras. Com mais de 50% dos serviços executados, a nova USF tem previsão de entrega para o início de 2026. A unidade contará com recepção ampla, sala de vacina, espaço para inalação, enfermaria e mais de nove consultórios, garantindo conforto, acessibilidade e um atendimento mais resolutivo à população.

Acompanhando de perto os investimentos na área da saúde, a prefeita Adriane Lopes visitou nessa quinta-feira (3) as obras do Parati e destacou a importância da unidade para ampliar a cobertura da atenção básica e promover um atendimento de qualidade e centrado nas necessidades da população da região.

“Estamos fazendo o certo e investindo em saúde com responsabilidade e planejamento, garantindo que a população tenha acesso a unidades modernas, bem equipadas e próximas de casa. A USF do Parati é mais do que uma obra, é um compromisso com o bem-estar das famílias que vivem nesta importante região de Campo Grande”, destacou a prefeita Adriane Lopes durante a visita técnica.

Localizada entre as ruas Bilac Pinto, Doçura, Pontes de Miranda e a Avenida Gabriel Spipe Calarge, a nova unidade representa um investimento de R$ 3,14 milhões e vai ampliar a cobertura da atenção básica para bairros como Parati, Loteamento Alto da Boa Vista, Guanandi II, Jardim Nova Esperança, Aero Rancho, Jardim das Nações, Piratininga, Nhanhá e áreas vizinhas, beneficiando diretamente mais de 16 mil moradores.

Complexo Aero Rancho

Outro importante avanço na área da saúde está em andamento no Complexo de Saúde do Aero Rancho. A reforma está sendo executada em etapas para evitar a interrupção dos atendimentos. Composto pelo Centro Regional de Saúde (CRS) 24 horas, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Unidade de Saúde da Família (USF), o local passa por sua primeira grande modernização desde a inauguração.

O investimento supera R$ 4,7 milhões e contempla a reestruturação dos espaços. Na USF, entre os serviços realizados estão a troca de piso, pintura, reestruturação elétrica, cobertura e instalação de divisórias. No Centro Regional de Saúde (CRS) estão sendo feitas ampliações de salas de atendimento. O local passará por uma reestruturação completa, com melhorias desde a recepção até os setores internos. A proposta é que o CRS funcione com estrutura semelhante à de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Para o mototaxista Eugênio Ribeiro, que atua desde 2011 em um ponto em frente ao CAPS do Aero Rancho, a reforma em curso representa uma conquista aguardada pela comunidade local.

“É a primeira vez que vejo uma reforma tão ampla aqui. Estão ampliando e melhorando tudo, o que vai trazer mais conforto tanto para quem depende do atendimento quanto para quem trabalha no local. Toda obra que beneficia a população é muito bem-vinda”, ressaltou Eugênio.

Concordando com Eugênio, o morador do Aero Rancho há quatro décadas, Ramão Ferreira Arce, também celebra as melhorias. “Vai melhorar bastante as condições de trabalho dos funcionários e a qualidade do atendimento ao público. É uma vitória para todos nós”, afirmou.

Já Marinês da Silva, que vive no bairro há 33 anos, destaca a importância da obra em andamento. “Essa reforma é muito aguardada pela comunidade. Vai trazer melhorias reais e transformar o atendimento aqui, algo que nunca tivemos antes,” afirmou.

As intervenções ampliam o atendimento e garantem mais segurança, conforto e eficiência, beneficiando diretamente mais de 100 mil pessoas que residem naquela região.