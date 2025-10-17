NOVA ALVORADA DO SUL: Sorteio define as 50 famílias que receberão lotes urbanizados no município.

Na manhã desta sexta-feira (17), a Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul, juntamente com a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), realizou o sorteio das famílias beneficiadas pelo Projeto Lote Urbanizado. O evento aconteceu na sede da Agehab, em Campo Grande, e marcou mais um importante avanço na política habitacional do município.
Estiveram presentes o prefeito José Paulo Paleari, o coordenador municipal de Habitação, Irani, vereadores do município e a equipe técnica da Agência. O empreendimento prevê a construção de 50 unidades habitacionais no Loteamento Gilberto Mendes Odorizzio (Gibinha), destinadas a famílias previamente cadastradas e selecionadas conforme critérios técnicos, sociais e legais.
Durante o evento, o prefeito Paleari destacou a importância do projeto e o compromisso da atual gestão em garantir dignidade e oportunidade às famílias sul-nova-alvoradenses.
“Esse é um momento de conquista para muitas famílias que sonham com a casa própria. Agradeço ao governador Eduardo Riedel, o deputado estadual Zé Teixeira, nossos vereadores e à equipe da Agehab pela sensibilidade e parceria com Nova Alvorada do Sul. Juntos, seguimos transformando a vida das pessoas por meio de políticas públicas que realmente chegam a quem mais precisa”, afirmou o prefeito.
O Projeto Lote Urbanizado é uma iniciativa que une esforços entre o Município, o Governo do Estado e o cidadão: o município disponibiliza o terreno e a assistência técnica, o Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o beneficiário dá continuidade à edificação de sua moradia.
A iniciativa faz parte da política estadual de habitação voltada à população de baixa renda, regulamentada pela Lei nº 4.888/2016, Decreto Estadual nº 15.816/2021 e Portaria nº 193/2023. O processo de seleção ocorre de forma eletrônica, garantindo transparência e equidade na escolha dos beneficiários.
Com a finalização da etapa de pré-seleção, os candidatos classificados e reservas serão convocados para a habilitação efetiva, etapa que antecede o início da construção das moradias.
Durante a solenidade, o prefeito José Paulo Paleari também anunciou que o município já está realizando os estudos técnicos e de viabilidade para a construção de mais 90 casas populares, para o próximo ano. Segundo ele, o objetivo é continuar ampliando o acesso à moradia e garantindo melhores condições de vida para as famílias de Nova Alvorada do Sul.
Confira a lista completa com os 50 nomes contemplados:
Almerinda Fontoura de Freitas dos Santos
Maria Aparecida de Amorim Silva
José Alexandre Nunes Ferreira
Izamaria Cristina dos Santos Silva
Rosimeire Gomes Vieira Coenca
Marisa Oliveira Santos Silva
Mulher vítima de violência doméstica
Cristina Barbosa de Moraes
Tatiane da Silva Chiqueto
Daniela Angélica Shuster
Vitória Macedo da Silva
Andreia Roberto Cavalheiro
Edineia Bombonato Garcia
Janielle Reis Ortega
Samara da Silva Camargo
Danieli Rodrigues Vieira Ferreira
Fernanda Alves Cavalcante Meira
Josiane da Silva Moura
Mulher vítima de violência doméstica
Ana Cláudia França Carneiro
Marta Alves da Costa
Andreia Costa da Silva
Elaine Morato Alves
Amanda Gauani Fernandes Coutinho
Odineia Azevedo de Oliveira
Jacira Pereira da Silva
Renata Cristina da Silva Oliveira
Luciana da Conceição dos Santos
Vanessa Martins da Cruz
Cibele Rodrigues da Silva
Juliana Aparecida dos Santos Amorim
Mikaela Aparecida de Oliveira Santos
Helena Aparecida da Silva Ribeiro
Joice dos Santos de Brito
Nadir da Silva Beraldo
José Pedro Mariano
Edivaldo Alves Feitoza
Mário Vieira da Silva
Edmilson Alves Feitoza
Simone Maria Teixeira da Costa
Denis Miguel Batista
Alessandro Torres Tiburtino
Franciele Batista da Silva
Maressah Thay de Souza Silva
Nair Neta Brito da Silva Corrêa
Vitória dos Santos Silva Fonseca
Iran José de Sousa
Odilo Belarmino Ferreira
Mulher vítima de violência doméstica
Juarez Carvalindo Batista