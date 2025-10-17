NOVA ALVORADA DO SUL: Sorteio define as 50 famílias que receberão lotes urbanizados no município.

Na manhã desta sexta-feira (17), a Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul, juntamente com a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), realizou o sorteio das famílias beneficiadas pelo Projeto Lote Urbanizado. O evento aconteceu na sede da Agehab, em Campo Grande, e marcou mais um importante avanço na política habitacional do município.

Estiveram presentes o prefeito José Paulo Paleari, o coordenador municipal de Habitação, Irani, vereadores do município e a equipe técnica da Agência. O empreendimento prevê a construção de 50 unidades habitacionais no Loteamento Gilberto Mendes Odorizzio (Gibinha), destinadas a famílias previamente cadastradas e selecionadas conforme critérios técnicos, sociais e legais.

Durante o evento, o prefeito Paleari destacou a importância do projeto e o compromisso da atual gestão em garantir dignidade e oportunidade às famílias sul-nova-alvoradenses.

“Esse é um momento de conquista para muitas famílias que sonham com a casa própria. Agradeço ao governador Eduardo Riedel, o deputado estadual Zé Teixeira, nossos vereadores e à equipe da Agehab pela sensibilidade e parceria com Nova Alvorada do Sul. Juntos, seguimos transformando a vida das pessoas por meio de políticas públicas que realmente chegam a quem mais precisa”, afirmou o prefeito.

O Projeto Lote Urbanizado é uma iniciativa que une esforços entre o Município, o Governo do Estado e o cidadão: o município disponibiliza o terreno e a assistência técnica, o Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o beneficiário dá continuidade à edificação de sua moradia.

A iniciativa faz parte da política estadual de habitação voltada à população de baixa renda, regulamentada pela Lei nº 4.888/2016, Decreto Estadual nº 15.816/2021 e Portaria nº 193/2023. O processo de seleção ocorre de forma eletrônica, garantindo transparência e equidade na escolha dos beneficiários.

Com a finalização da etapa de pré-seleção, os candidatos classificados e reservas serão convocados para a habilitação efetiva, etapa que antecede o início da construção das moradias.

Durante a solenidade, o prefeito José Paulo Paleari também anunciou que o município já está realizando os estudos técnicos e de viabilidade para a construção de mais 90 casas populares, para o próximo ano. Segundo ele, o objetivo é continuar ampliando o acesso à moradia e garantindo melhores condições de vida para as famílias de Nova Alvorada do Sul.

Confira a lista completa com os 50 nomes contemplados:

Almerinda Fontoura de Freitas dos Santos

Maria Aparecida de Amorim Silva

José Alexandre Nunes Ferreira

Izamaria Cristina dos Santos Silva

Rosimeire Gomes Vieira Coenca

Marisa Oliveira Santos Silva

Mulher vítima de violência doméstica

Cristina Barbosa de Moraes

Tatiane da Silva Chiqueto

Daniela Angélica Shuster

Vitória Macedo da Silva

Andreia Roberto Cavalheiro

Edineia Bombonato Garcia

Janielle Reis Ortega

Samara da Silva Camargo

Danieli Rodrigues Vieira Ferreira

Fernanda Alves Cavalcante Meira

Josiane da Silva Moura

Mulher vítima de violência doméstica

Ana Cláudia França Carneiro

Marta Alves da Costa

Andreia Costa da Silva

Elaine Morato Alves

Amanda Gauani Fernandes Coutinho

Odineia Azevedo de Oliveira

Jacira Pereira da Silva

Renata Cristina da Silva Oliveira

Luciana da Conceição dos Santos

Vanessa Martins da Cruz

Cibele Rodrigues da Silva

Juliana Aparecida dos Santos Amorim

Mikaela Aparecida de Oliveira Santos

Helena Aparecida da Silva Ribeiro

Joice dos Santos de Brito

Nadir da Silva Beraldo

José Pedro Mariano

Edivaldo Alves Feitoza

Mário Vieira da Silva

Edmilson Alves Feitoza

Simone Maria Teixeira da Costa

Denis Miguel Batista

Alessandro Torres Tiburtino

Franciele Batista da Silva

Maressah Thay de Souza Silva

Nair Neta Brito da Silva Corrêa

Vitória dos Santos Silva Fonseca

Iran José de Sousa

Odilo Belarmino Ferreira

Mulher vítima de violência doméstica

Juarez Carvalindo Batista