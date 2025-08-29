NOVA ALVORADA DO SUL: Final da copa alvorada de futsal, emoção em quadra nesta sexta!

A Prefeitura Municipal, por meio da Coordenadoria de Esporte e Lazer, convida toda a população para prestigiar a final da Copa Alvorada de Futsal, que acontece nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, às 18h30, no Ginásio de Esportes Antônio Carlos Barbosa.
A noite promete ser de muita emoção e grandes jogos:
Jogo de Abertura
APAE x Amigos do Esporte
Disputa do 3º lugar Feminino
Chuteiras de Ouro x Meninas da Vila
Final Feminina
Impacto F.C. x Fênix Feminino
Final Masculina
Atlético Alvorada x Grill Conv.
Traga sua família e venha torcer pelos nossos atletas! Uma grande festa do esporte espera por você.