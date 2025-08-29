sexta-feira, 29/08/2025

NOVA ALVORADA DO SUL: Final da copa alvorada de futsal, emoção em quadra nesta sexta!

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura Municipal, por meio da Coordenadoria de Esporte e Lazer, convida toda a população para prestigiar a final da Copa Alvorada de Futsal, que acontece nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, às 18h30, no Ginásio de Esportes Antônio Carlos Barbosa.

A noite promete ser de muita emoção e grandes jogos:

Jogo de Abertura

APAE x Amigos do Esporte

Disputa do 3º lugar Feminino

Chuteiras de Ouro x Meninas da Vila

Final Feminina

Impacto F.C. x Fênix Feminino

Final Masculina

Atlético Alvorada x Grill Conv.

Traga sua família e venha torcer pelos nossos atletas! Uma grande festa do esporte espera por você.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Brasil estreia com goleada na Copa do Mundo de Amputados

Milton - 0
A Seleção Brasileira de Futebol de Amputados iniciou sua trajetória rumo à Copa do Mundo da modalidade, que será realizada na Costa Rica em...
Leia mais

Noite de Massas reúne sabores, alegria e solidariedade no dia 6 de setembro

Milton - 0
Com o intuito de ampliar as formas de arrecadação que colaboram com a manutenção do Asilo São João Bosco, a instituição promove, no dia 6...
Leia mais

Inscrições abertas para a 3ª Corrida dos Poderes com 4,2 mil vagas

Milton - 0
As inscrições para a 3ª Corrida dos Poderes começam nesta sexta-feira (29), a partir das 9h. Serão disponibilizadas 4,2 mil vagas, inicialmente para servidores...
Leia mais

Zeca apresenta moção de congratulação à Agraer pelo fomento à agricultura familiar de MS

ANELISE PEREIRA - 0
Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quarta-feira (27), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia