NOVA ALVORADA DO SUL: Final da copa alvorada de futsal, emoção em quadra nesta sexta!

A Prefeitura Municipal, por meio da Coordenadoria de Esporte e Lazer, convida toda a população para prestigiar a final da Copa Alvorada de Futsal, que acontece nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, às 18h30, no Ginásio de Esportes Antônio Carlos Barbosa.

A noite promete ser de muita emoção e grandes jogos:

Jogo de Abertura

APAE x Amigos do Esporte

Disputa do 3º lugar Feminino

Chuteiras de Ouro x Meninas da Vila

Final Feminina

Impacto F.C. x Fênix Feminino

Final Masculina

Atlético Alvorada x Grill Conv.

Traga sua família e venha torcer pelos nossos atletas! Uma grande festa do esporte espera por você.