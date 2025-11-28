sexta-feira, 28/11/2025

Nova Alvorada do Sul é referência no Fórum Estadual das Gestoras

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nos dias 24 e 25 de novembro, a Secretaria de Assistência Social participou do 2º Fórum Estadual das Gestoras Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres de Mato Grosso do Sul, um espaço essencial de fortalecimento da rede de proteção em todo o estado.

O encontro reuniu gestoras de diversos municípios para avaliar ações, discutir desafios e alinhar estratégias de enfrentamento à violência contra mulheres, reafirmando o compromisso conjunto entre Estado e municípios em construir caminhos seguros, com diálogo, acolhimento e políticas que garantam direitos, autonomia e dignidade para cada mulher sul-mato-grossense.

Durante o fórum, foram apresentadas as iniciativas do Protege MS, fortalecida a integração entre as gestoras e instalado o Fórum Permanente das Gestoras Municipais, ampliando o alcance das ações de proteção.

Nova Alvorada do Sul foi referência estadual graças à adesão ao Programa Protege, realizada em agosto de 2025, e às estratégias construídas coletivamente com a rede de proteção local para a elaboração do Plano de Metas — já em estudo e implantação junto aos serviços municipais.

